Минск, , 16:33 — REGNUM Странами НАТО создается военная группировка для захвата части белорусских территорий на западе страны, заявил 2 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом Лукашенко сообщил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и призвал прочие государства объединить свои усилия для противостояния внешнему вмешательству.

«Это абсолютно точно стало нам известно, дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель. Скажите, как на это можно реагировать?», — цитирует слова Лукашенко близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».

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