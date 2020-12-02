Новочебоксарск, Чувашия, , 16:32 — REGNUM В Новочебоксарске сегодня, 2 декабря, депутаты избрали нового главу администрации. Пост занял 43-летний экс-депутат Госдумы Павел Семенов, который также работал заместителем руководителя трёх федеральных структур, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На обсуждение городского собрания депутатов Новочебоксарска по итогам работы конкурсной комиссии были внесены две кандидатуры: конкуренцию Павлу Семенову, за плечами которого большой опыт в федеральной политике, составил малоизвестный широкой публике начальник транспортного отдела администрации Новочебоксарска Денис Скворцов.

В ходе обсуждения фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ объявили о поддержке кандидатуры Павла Семенова. В результате его поддержали все присутствовавшие 24 депутата (всего в горсобрании 25 депутатов).

Как сообщало ИА REGNUM, на пост главы администрации Новочебоксарска было подано восемь заявок. Но 1 декабря, в день собеседования, от участия отказался замдиректора компании «Дорисс» Юрий Шилов, который ранее долгое время работал в Чебоксарах первым заместителем главой администрации. В результате кадровая конкуренция ослабла, и интрига спала: по итогам работы конкурсной комиссии наибольше число баллов набрали Павел Семенов и Денис Скворцов, их кандидатуры были вынесены на обсуждение депутатов.

Напомним, Ольга Чепрасова, которая работала сити-менеджером Новочебоксарска три года, в сентябре 2020 года сложила полномочия в связи с истечением срока трудового контракта. В настоящее время она работает заместителем главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.

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