Варшава, , 04:10 — REGNUM Желание отстоять польский суверенитет, как его понимает правящая партия Польши «Право и Справедливость», оказывается под атакой не только т.н. «евробюрократов», желающих причесать весь Евросоюз под одну гребенку. Кто в самой Польше обвиняет политическую верхушку в «копировании Путина», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Право и Справедливость» в своей риторике о защите польской самобытности договорилась до настоящей «суверенной демократии» как в России, утверждают польские оппоненты правящей партии. Таким образом против «Права и Справедливости» обращают ее же тезис о необходимости польского своеобразия как условия «противостояния агрессивным намерениям России».

Теперь же, когда после блокировки Варшавой принятия евросоюзовского бюджета, в полный голос обсуждается выход Польши из Евросоюза, раздаются голоса тех, кто утверждает — такой выход способен «бросить Польшу в объятия» России. Правы ли те, кто обвиняет ставящих вопрос «или ЕС или Россия» в неверии в силы самой Польши? Читайте статью Станислава Стремидловского «Без отказа от политической русофобии Польша не выиграет войну с ЕС».