Варшава, , 16:05 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в стране пройдет в добровольном ключе и бесплатно. Об этом 2 декабря передает Onet.pl.

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По словам Моравецкого, процесс вакцинации будет организован «быстро и просто». «Для желающих будет онлайн-регистрация на прививку. Также могут применяться традиционные методы записи. Затем человек получит дату, когда можно сделать первую дозу прививки, и через 21 день — вторую», — указал он.

«Мы полностью оплатим вакцины из государственного бюджета, так что, для граждан они будут бесплатными и добровольными», — подчеркнул польский политик.

Напомним, ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что наиболее вероятным периодом появления в Польше вакцин от COVID-19 является конец января — начало февраля 2021 года. В первую очередь, по его словам, будут привиты медицинские работники и лица старше 75 лет. Для представителей остальных категорий населения будет очередь.

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