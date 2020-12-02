Нур-Султан, , 15:52 — REGNUM Завод по производству вакцин против коронавируса планируют запустить в Джамбульской области Казахстана до конца 2020 года. Об этом 2 декабря заявил аким (глава) региона Бердибек Сапарбаев на брифинге.

По его словам, завод будет выпускать от 30 до 60 млн доз вакцин в год. Стоимость проекта оценивается в 7 млрд тенге ($16,5 млн). Сапарбаев отметил, что в 2021 году для работников завода планируется сдать 60-квартиный жилой дом. Для сотрудников будет построено еще два дома.

Глава региона напомнил, что в Кордайском районе Джамбульской области действует НИИ проблем биологической безопасности, который выпускает вакцины против дерматита, бруцеллеза и птичьего гриппа. Новый завод планируется открыть в этом же районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета коллективной безопасности, сказал, что в республике планируется построить завод по производству российской вакцины против коронавируса.

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