Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Грузия передала Абхазии 10 тысяч доз вакцины от гриппа из партии, полученной из-за рубежа. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава Грузии, 2 декабря заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

«Мы закупили 235 тысяч доз вакцины от гриппа, частный сектор закупил 60 — 70 тысяч доз, потрачены 160 тысяч доз в том числе 10 тысяч доз переданы в Абхазию», — сказал Гамкрелидзе.

Он не рассказал, каким образом вакцину передали в соседнюю республику. В Абхазии заявление Гамкрелидзе пока не прокомментировали.

Напомним, в минздраве Абхазии ранее сообщили, что в России заказали 17 тысяч доз вакцины от гриппа. Обычно в стране на вакцинацию приходит около 10 тысяч человек в год. Первую партию российского препарата в республике получили в начале ноября.

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