Москва, , 15:47 — REGNUM Указы о назначении Андрея Андреева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Мадагаскар, а также, по совместительству, в Союзе Коморских Островов, подписал президент России Владимир Путин. Тексты указов 2 декабря обнародованы на официальном портале правовой информации.

«Назначить Андреева Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Мадагаскар», — говорится в тексте опубликованного документа.

Также другим указом глава Российского государства назначил Андреева по совместительству чрезвычайным и полномочным послом России в Союзе Коморских Островов.

При этом еще одним указом президент РФ освободил от данных должностей Станислава Ахмедова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов покинет свою должность.