Киев, , 15:36 — REGNUM Правительство Украины пока что «нарабатывает» наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений.

Об этом на заседании кабмина сегодня, 2 декабря, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль не сообщил никаких подробностей, но напомнил, что согласно закону, правительство должно сообщить о введении локдауна как минимум за 7 дней до утверждения решения. Соответственно, о немедленном переходе Украины к жесткому карантину речи не идет.

Премьер дал понять, что центральная власть сейчас обсуждает вариант «новогоднего локдауна» с местными лидерами. В частности, Шмыгаль заявил, что почти все мэры городов областного значения и главы облгосадминистраций поддерживают идею о полном запрете праздничных ярмарок, и 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет концертов. А вот установку главной новогодней елки поддерживают, с рядом ограничений, поддерживают 60% представителей органов местного самоуправления.

ИА REGNUM напоминает, что накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о неизбежности введения локдауна в стране. По его словам, сейчас лишь решается вопрос, применять ли такую меру в декабре или со 2 января, и какие конкретно ограничения вводить.

Вместе с тем, мэры ряда городов уже заявили, что не будут подчиняться решению о «новогоднем локдауне». В частности, мэр Львова сказал, что Киев не сможет «отменить Рождество», а глава Ивано-Франковска обратился к правительству с просьбой не вводить локдаун во избежание лишних политических конфликтов.