Анкара, , 15:37 — REGNUM Строительство здания совместного центра по мониторингу перемирия в Нагорном Карабахе в Азербайджане, где будут работать военные России и Турции, продолжается. Об этом 2 декабря сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, его слова приводит Anadolu Ajansı.

«Строительство здания Центра продолжается. Наши военнослужащие приступят к своей миссии в очень сжатые сроки», — сказал он.

Также Аскар рассказал, что офицеры России и Турции будут совместно вести мониторинг режима прекращения огня для того, чтобы у перемирия был долгосрочный характер.

Кроме этого, глава оборонного турецкого ведомства напомнил, что переговоры по техническим аспектам функционирования данного центра контролировали заместители министров обороны России и Турции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее азербайджанское Агентство инноваций сообщило, что на территории Нагорного Карабаха Азербайджаном совместно с Турцией будет создан парк высоких технологий, о чем сторонами подписан соответствующий меморандум.