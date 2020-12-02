Брюссель, , 15:32 — REGNUM Накануне внеочередного саммита лидеров стран Евросоюза, который будет посвящен вопросам борьбы с пандемией, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала текущее противодействие пандемии в странах сообщества. Об этом 2 декабря передает Onet.pl.

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«Страны ЕС не подготовились должным образом ко второй волне пандемии коронавируса, и теперь они недостаточно эффективно борются с данной угрозой. Им необходимо как можно скорее активизировать сотрудничество в области тестирования, защитных мер и подготовки к распространению вакцины», — заявила председатель Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен не уточнила, кто может быть ответственным за недостаточную эффективность борьбы с пандемией в ЕС, но она прямо указала, что «неудачу потерпели лидеры стран-членов», а также «национальные правительства, которые сохраняют большую часть контроля над политикой здравоохранения». По её словам, они должны были действовать быстрее и решительнее, чтобы предотвратить тысячи смертей.

«Если оглянуться назад, то можно увидеть, что многое в борьбе с первой волной пандемии пошло в правильном направлении. Однако очевидно, что стратегии выхода из этих ограничений были слишком быстрыми», — подчеркнула она.