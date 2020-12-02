Брюссель, , 15:25 — REGNUM Страны Европейского союза согласовали аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим. Об этом сообщил источник. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Принципиальное решение по введению санкционного режима в отношении серьезных нарушений и злоупотреблений в области прав человека принято. Послы ЕС сегодня примут формальное решение без обсуждения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС заявили, что речь идёт о создании специального правового механизма в рамках Европейского союза, который бы позволял вводить санкции против тех официальных лиц иностранных государств, которых власти ЕС подозревают в нарушении прав человека.

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