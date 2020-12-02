Москва, , 15:20 — REGNUM Избранный президент Майя Санду считает, что Молдавия должна в одностороннем порядке выйти из договора 1992 г. и потребовать от России вывода миротворцев. Такие непродуманные действия нового молдавского лидера могут привести к новому вооруженному противостоянию в регионе, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов.

«И поэтому правильно заметил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, что сегодня пока нет никаких юридических оснований и предпосылок для вывода российских миротворцев.

Так как в 1992 г. президент Молдавии подписал закон, позволяющий российским миротворцам присутствовать в этом регионе.

При этом Санду не скрывает своих прозападных взглядов и настроена на активное сотрудничество с Европейским союзом и США. В этом, кстати, у нее много общего с другими руководителями постсоветских республик, которые пришли к власти под антироссийскими лозунгами.

Поэтому Санду на пресс-конференции просто озвучила позицию США и ЕС в отношении России и Приднестровья. Кроме того, своим заявлением о выводе миротворцев из Приднестровья, Санду хочет заявить о себе как о сильном политическом игроке, равным Владимиру Путину или Эмануэлю Макрону.

С другой стороны, необходимо учитывать, что Молдавия не президентская республика и полномочия Майи Санду сильно ограничены парламентом, где она вряд ли найдет поддержку своим планам.

Там понимают, что без сотрудничества с Россией Молдавии будет очень тяжело. И как бы новому президенту не хотелось, ей все равно придется выстраивать добрые отношения с Москвой», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции 30 ноября высказалась о необходимости полного вывода российских миротворцев с Приднестровья.

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