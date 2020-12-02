Махачкала, , 15:15 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов, заразившийся коронавирусом, переведен с амбулаторного лечения на стационарное. Состояние руководителя региона оценивается как удовлетворительное, сообщается 2 декабря на странице администрации главы и правительства республики в Instagram.

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Напомним, о факте заражения Меликова коронавирусной инфекцией стало известно 25 ноября. На следующий день в пресс-службе администрации сообщили, что глава Дагестана проходит лечение амбулаторно в Махачкале и чувствует себя хорошо.

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