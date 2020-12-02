Брюссель, , 15:13 — REGNUM Европейский союз намерен сотрудничать с новой администрацией в США в вопросах продвижения в мире демократии западного типа, противодействия России и поддержки передачи власти в Белоруссии. Об этом 2 декабря говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК) по итогам заседания ЕК по отношениям между Евросоюзом и США после американских выборов президента.

«Трансатлантическое сотрудничество в отношении РФ останется ключевым, в частности, в том, что касается соблюдения международного права», — отмечается в сообщении.

Также добавляется, что в данный пункт входит защиту территориальной целостности и энергетический безопасности восточных партнеров ЕС.

Кроме того, уточняется, что Украина является приоритетным партнером, для которой американская поддержка нужна для «укрепления безопасности и совместной амбициозной программы реформ».

«В Белоруссии мы готовы активизировать поддержку мирной демократической передачи власти», — указывается в заявлении.

При этом отмечается, что у ЕС и США есть общий основной интерес «к укреплению демократии во всем мире».

«Мы приветствуем предложение избранного президента Байдена о проведении саммита по демократии, в то время, когда пандемия привела к тому, что демократия, свободы и ценности оказались под большим давлением», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что в случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не пойдет на уступки, санкции Евросоюза в отношении данной страны будут расширены.