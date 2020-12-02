Ташкент, 2 декабря 2020, 15:04 — REGNUM Власти Узбекистана и Афганистана планируют направить международным финансовым организациям совместное обращение о строительстве Трансафганской железной дороги, сообщили 2 декабря в пресс-службе узбекистанского лидера.
2 декабря состоялся телефонный разговор между президентами Афганистана и Узбекистана Ашрафом Гани и Шавкатом Мирзиёевым. Стороны договорились ускорить строительство линии электропередач на участке Сурхан — Пули Хумри.
Собеседники отметили положительную динамику торгово-экономического сотрудничества, несмотря на пандемию коронавируса. Кроме того, успешно развивается взаимодействие в культурной сфере — в Афганистане впервые проведен праздник узбекского языка.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре представители Афганистана и Азиатского банка развития подписали соглашение о финансировании строительства ЛЭП Сурхан — Пули Хумри.
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