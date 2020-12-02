Тегеран, , 15:03 — REGNUM Вероятность того, что Совет Безопасности ООН примет меры в связи с убийством неизвестными иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, невелика, сообщает 2 декабря со ссылкой на дипломатические источники Reuters.

По меньшей мере Совбез мог бы обсудить убийство ядерщика за закрытыми дверьми и подготовить в случае достижения единой позиции то или иное заявление. Тем не менее, как отметил председатель Совета в декабре посол в ООН ЮАР Джерри Матджила, ни одна страна-член Совбеза не подняла вопрос убийства Фахризаде.

Иран также направил свое письмо 27 ноября генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с убийством ядерщика. В ответ Гутерриш призвал к сдержанности и осудил «любые покушения или внесудебные убийства».

Вопрос насильственной гибели своего ядерщика иранские дипломаты могли поднять 22 декабря в рамках проводимого раз в два года совещания Совбеза по вопросам соблюдения резолюции, закрепляющей ядерное соглашение 2015 года между мировыми державами и Ираном, от которого администрация президента США Дональда Трампа вышла в 2018 году.