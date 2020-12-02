Джакарта, , 15:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что уровень смертности от коронавируса в стране все еще выше среднемирового, сообщает Kompas.

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По словам президента, уровень смертности в Индонезии составляет 3,1%, а уровень смертности в мире — 2,32%.

Глава государства также заявил, что есть ряд причин, из-за которых уровень смертности от коронавируса в стране превысил среднемировой. Президент, в частности, назвал нехватку аппаратов ИВЛ в начале пандемии.

Издание отмечает, что в сентябре число активных случаев заражения коронавирусом в Индонезии достигло 16,69%. Этот показатель снизился в октябре до 14,26%. В ноябре этот показатель упал до 13,75%.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте и провинции Центральная Ява выявлено наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом.

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