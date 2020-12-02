Подгорица, , 14:48 — REGNUM Группа прихожан неканонической Черногорской православной церкви выступила с ходатайством о выделении ЧПЦ земельного участка в Подгорице для строительства храма.

Верующие запустили онлайн-петицию .Обращаясь к мэру Подгорицы Ивану Вуковичу и парламенту столицы, подписавшие петицию заявляют, что они чувствуют себя дискриминированными и униженными и что им отказано в одном из основных прав человека.

«Мы, черногорцы, исповедующие восточно-православную христианскую веру, — единственный народ в государстве Черногория, который не может пользоваться церквями и монастырями, построенными нашими предками вместе с духовенством их Святой Черногорской православной церкви. Мы чувствуем себя дискриминированными и приниженными в человеческом и духовном отношении», — отмечается в петиции.

Пока петицию подписали 200 человек.