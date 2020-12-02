Нур-Султан, , 14:42 — REGNUM Власти Казахстана намерены провести прозрачные и справедливые выборы. Об этом 2 декабря заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета коллективной безопасности.

Он отметил, что в Казахстане ожидают прибытие наблюдателей по линии Парламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ), а также по линии ОДКБ.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что выборы в Мажилис (нижнюю палату парламента) Казахстана продут достойно. Российский лидер отметил, что Токаев успешно поддерживает политическую стабильность в стране, созданную первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 2021 года пройдут выборы депутатов в Мажилис Казахстана, а также в маслихаты (местные представительные органы власти).

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