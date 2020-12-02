Берлин, , 14:40 — REGNUM В случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не пойдет на уступки, санкции Евросоюза в отношении данной страны будут расширены. Об этом 2 декабря сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на международной конференции «Минский форум», которая из-за пандемии коронавируса в первый раз проходила в формате онлайн.

«Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции», — приводит его слова РИА Новости.

Также он указал, что в ЕС с помощью санкций нацелились на «столпы режима Лукашенко» и отметил, что, по его мнению, политический кризис последнего времени изменил республику, в которой «рушится старая система — растет новая Белоруссия».

Кроме этого, Маас заявил, что ЕС объединяет желание «помочь этой новой Белоруссии прорваться», однако, по его мнению, есть «человек, который отказывается от диалога и сажает в тюрьму тысячи ни в чем не повинных белорусов», имея ввиду Лукашенко.

При этом он снова пообещал бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, также принимающий участие в «Минском форуме», поддержку со стороны «Германии и Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешнем году Белоруссия столкнулась с «откровенным вмешательством» в свои внутренние дела.