Минск, , 14:24 — REGNUM Запад установил неравноправную систему координат с двойными стандартами, осуществляя «манипулирование людьми, применение гибридных воздействий и технологий так называемых цветных революций стали обычным явлением». Об этом 2 декабря во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Более того, никаких тут цветных революций нет, это обычные мятежи», — уточнил Лукашенко.

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Он верен, что «универсальный баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности в западном обществе так и не найден». В то же время, считает Лукашенко, Запад позволяет себе применять санкции к официальному Минску.

«Эти международно-правовые меры, которые должны применяться в исключительных случаях и только для разрешения важнейших вопросов обеспечения мира и безопасности, стали обыденной практикой», — подчеркнул он.

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«Видимо, именно из этого проистекает все более бесцеремонное навязывание международному общественному сознанию двойных стандартов. То есть, с одной стороны, чрезвычайно жесткая реакция западных властей на протесты и в целом непопулярная государственная политика преподносятся ими как объективная необходимость. С другой — меры иных стран по обеспечению стабильного развития, поддержанию правопорядка и законности выставляются как диктатура и деспотизм. Хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих», — поведал Лукашенко.

Для противодействия этой угрозе он предложил коллегам «встретиться в более широком кругу — не только члены ОДКБ, даже не только партнеры, как говорил здесь президент России, но и сочувствующие нам страны, которые чувствуют ту опасность, которая сегодня надвигается в том числе и на нас».

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Владимир Путин уделил внимание этой проблеме и отметил: «Беспокоит вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать народам возможность самим разобраться с вопросами, которые представляют для них интерес».

«Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно, без всяких резких движений, выстроить диалог со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и вмешательства извне», — сказал президент России.

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