Лондон, , 14:20 — REGNUM Одобрение в Великобритании вакцины от COVID-19 фармкомпаний Pfizer и BioNTech является фантастической новостью, написал 2 декабря премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон в своём Twitter.

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«То, что MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) одобрило вакцину от COVID-19 Pfizer и BioNTech Group — это фантастическая (новость)», — написал Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от коронавирусной инфекции от американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech одобрена для использования в Великобритании властями данной страны.

Глава минздрава Британии Мэтт Хэнкок проинформировал, что вакцинация населения страны от коронавируса стартует на следующей неделе.

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