Таллин, , 14:19 — REGNUM Этнократические прибалтийские государства уже несут существенное экономическое наказание за свою русофобскую политическую линию, делать их неудобным грузом для ЕС и НАТО надо было раньше, но лучше поздно, чем никогда, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 декабря, комментируя заявление посольства России в Эстонии.

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Как сообщалось ранее, сотрудники посольства отметили, что за 30 лет, прошедших со времени подписания Резолюции о национальном равноправии, власти страны не смогли обеспечить равноправия всем ее гражданам и особенно — русскоязычным.

« Тот факт, что в 1988—1991 годах прозападные антисоветские деятели сепаратистского толка в СССР прокладывали себе дорогу, прежде всего, ложью и обманом, давно всем ясен. Они обманули не только тех жителей соответствующих республик бывшего СССР, которые не принадлежали к титульным народам, но и самих латышей, литовцев и эстонцев. Мне эти народы искренне жаль, они сильно за последние годы деградировали. Как жаль и те цветущие советские государства — Латвийскую ССР, Литовскую ССР и Эстонскую ССР, в которых они жили. В них было гарантировано не только политическое и юридическое равноправие всех жителей, но и существовали ощутимые преференции для титульных этносов.

Особенно, однако, после 1991 года пострадали русские жители этих республик — новых государств, которые провозгласили себя независимыми, но сразу — пусть это и было формализовано чуть позже — отдали эту независимость в руки своих западных патронов. Сожалеть тут, однако, мало; критиковать и осуждать — недостаточно! А реально для прекращения дискриминации наших соотечественников в Латвии, Литве и Эстонии в 1990-е и начале 2000-х годов сделано почти ничего не было.

Сейчас этнократические прибалтийские государства несут существенное экономическое наказание за свою антироссийскую и русофобскую линию. Делать их неудобным, тяжёлым грузом для ЕС и НАТО надо было раньше, но лучше поздно, чем никогда. Их транзитные отрасли лежат ниц, пищевая промышленность загибается, сельское хозяйство и наукоёмкие отрасли промышленности, которыми они славились в советскую эпоху, разгромлены самими их западными «партнёрами»…