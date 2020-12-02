Минск, , 14:18 — REGNUM «Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ», — заявил 2 декабря Александр Лукашенко во время сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

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Заседание лидеров стран — членов ОДКБ проходит в режиме видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы», — поведал белорусский политик.

По его словам, наблюдается «не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации», а подготовленный анонимами сценарий масштабной дестабилизации. Лукашенко предупредил: «Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов».

Он указал на размещение дополнительного контингента США в Польше и её планы по созданию новых объектов военной инфраструктуры, отметив: «Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Прибалтики».

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«Вместе с тем под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Белоруссии. В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена», — добавил Лукашенко.

По его мнению, не проводимая им политика, а именно внешние факторы сыграли ключевую роль в дестабилизации Белоруссии. Лукашенко сообщил: «Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Прибалтики против Белоруссии. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе».

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«Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Белоруссии», — пожаловался Лукашенко.