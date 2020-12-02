Аддис-Абеба, , 14:21 — REGNUM Высокопоставленная чиновница Кейра Ибрагим из эфиопского северного региона Тыграй сдалась федеральным властям Эфиопии. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на сообщение государственных СМИ.

Кейра Ибрагим — один из девяти членов исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ), чьи силы уже месяц ведут бои с правительственными войсками.

Кейра занимала пост спикера Палаты Федерации, верхней палаты парламента Эфиопии, прежде чем уйти в отставку в июне после того, как запланированные на август выборы были отложены из-за пандемии коронавируса. В то время она обвинила премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда в установлении «диктаторского режима» и нарушении конституции.

В сентябре НФОТ провели местные выборы, несмотря на перенос голосования на федеральном уровне, что вызвало гнев федерального правительства.

Абий начал военное наступление в Тыграе 4 ноября, обвинив лидеров НФОТ в государственной измене после того, как его бойцы атаковали военную базу федерального правительства. Продолжавшийся месяц конфликт привел к гибели сотен человек и перемещению тысяч людей.

Несмотря на то, что Абий объявил в минувшие выходные, что военная кампания закончилась и прошла успешно, боевые действия, как сообщают очевидцы, все еще продолжаются в некоторых частях региона Тыграй. Проверить заявления федерального и регионального правительств было трудно из-за перебоев в работе сотовой связи и интернета.

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