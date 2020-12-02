Минск, , 14:15 — REGNUM Правительство Белоруссии будет препятствовать выезду высококвалифицированных специалистов и стимулировать их миграцию в постсоветскую республику. Об этом 2 декабря в Национальном собрании Белоруссии заявил председатель совмина Роман Головченко.

Представляя программу деятельности правительства до 2025 года, Головченко прокомментировал демографические проблемы, анонсировал пенсионную реформу и остановился на вопросе миграции. По его словам, готовятся законодательные изменения, направленные на решение миграционных дисбалансов.

«Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции, — сообщил Головченко. — Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой утечки мозгов».

Напомним, коренное население Белоруссии в постсоветский период вымирало, его убыль компенсировалась главным образом за счёт мигрантов из СНГ. При этом из Белоруссии активно выезжала молодёжь и квалифицированная рабочая сила — преимущественно в Россию. Отток высококвалифицированных специалистов усилился, несмотря на пандемию, во время белорусского кризиса 2020 года.

Украина и республики Прибалтики заявили о готовности принять работников белорусского IT-сектора, страдающего от политической дестабилизации и массовых репрессий в нынешний поствыборный период. Однако и ранее белорусские высокотехнологичные компании, по мере становления и развития, активно мигрировали на Запад.