Киев, , 14:14 — REGNUM Украина планирует бойкотировать неформальное заседание Совета Безопасности ООН с участием представителей Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 2 декабря заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Укринформ».

По его словам, заседание также намерены бойкотировать Великобритания, Франция, Германия, Эстония, Бельгия и США. Кулеба заявил, что ресурсы ООН не будут транслировать мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря пресс-секретарь постоянного представительства России при ООН Фёдор Стржижовский сказал, что 2 декабря СБ ООН проведет встречу с участием представителей ДНР и ЛНР. Заседание по «формуле Арриа» инициировано российской стороной.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совбезе ООН запланировали встречу по Украине с участием ДНР и ЛНР