Сеул, , 14:25 — REGNUM Граждане Южной Кореи верят в прозрачность и справедливость политики действующего правительства в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

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Данное заявление было обнародовано во время видеообращения к участникам 19-й Международной антикоррупционной конференции.

Глава государства подчеркнул, что население добровольно приняло активное участие в борьбе с пандемией, а также акцентировал внимание на том, что применяемые правительством карантинные меры, в основе которых лежат принципы открытости, прозрачности и демократичности, оказались успешными.

«Мы подтвердили, что правда и доверие являются движущей силой солидарности и сотрудничества», — подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Между тем, президент отметил, что продолжает работать и разрабатывать антикоррупционные реформы, подчеркнув, что благодаря пятилетнему плану борьбы с коррупцией Южная Корея поднялась на 39-е место в рейтинге стран по индексу восприятия коррупции.

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