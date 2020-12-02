Киев, , 14:17 — REGNUM Внешнее управление Украиной со стороны США и действующих в их интересах «независимых» организаций, ориентирующихся на Джорджа Сороса, продолжает усиливаться, а Венгрия, в свою очередь, защищая суверенитет своих национальных институций, оказала открытое сопротивление подобным попыткам.

Об этом заявил прессе сегодня, 2 декабря, депутат Рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, комментируя очередное резкое обострение отношений между Киевом и Будапештом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оппозиционный политик отметил, что циничная попытка власти в Киеве посягнуть на независимость Конституционного суда, нежелание исполнять его вступившие в законную силу решения, не устроившие президента Украины Зеленского, его окружение и их западных хозяев, в очередной раз показали, что внешнее управление Украиной со стороны США и действующих в их интересах якобы независимых организаций, в первую очередь ориентирующихся на международного спекулянта Джорджа Сороса, продолжает усиливаться. По оценке народного депутата Украины, это давление вызвано не только непрофессионализмом и игнорированием государственных интересов со стороны украинской власти.

«Это отработанная система, игнорирующая национальный суверенитет, направленная на продавливание интересов США по всему миру», — указал Медведчук.

Глава ОПЗЖ акцентировал внимание на том, что Венгрия, защищая суверенитет своих национальных институций, при решении острых социально-политических проблем оказала открытое сопротивление попыткам внешнего управления, а ее премьер-министр Виктор Орбан опубликовал статью, раскрывающую механизм установления внешнего управления страной с помощью грантовых структур, контролируемых по всему миру Джорджем Соросом.

«Украина является страной, которая в максимальной степени демонстрирует свою готовность унижаться перед США и Джорджем Соросом. Причем это касается не только государственных структур, но и национал-радикальных организаций. Поэтому неудивительна мгновенная и агрессивная реакция по отношению к венгерскому меньшинству в Украине, благодаря которой власть не только получила возможность продемонстрировать Соросу свою угодливую готовность выполнить грязную работу, но и смогла решить свои узкокорпоративные политические задачи: обыски у лидеров венгерской общины и в фонде им. Эдмунда Эгана, вторжение в жилище председателя Общества венгерской культуры Закарпатья Василия Брензовича», — пояснил прессе Медведчук.

Политик убежден в том, что все эти действия направлены на то, чтобы принудить одного из победителей местных выборов на Закарпатье, «Партию венгров Украины», войти в состав карманного для власти большинства в областном совете и выполнять указания Зеленского и его окружения, а не волю избравших их граждан.

«Венгерское общество заявило, что считает это запланированной операцией, осуществленной на основании сфабрикованных политических обвинений, целью которой является не только исключить деятельность венгерских организаций, но и запугать венгров Закарпатья и их руководителей. Однако власть не думает, какой при этом удар наносится по межнациональному согласию и миру в этом исторически уникальном регионе, а также по отношениям с добрым соседом Украины — Венгрией. Отдельно стоит отметить активность национал-радикалов, прямо угрожавших закарпатским венграм», — продолжил Медведчук.

Лидер ОПЗЖ уверен в том, что эти политические махинаторы, разжигатели ненависти и вражды, не отражают мнения украинского народа, который с уважением относится к Венгрии и представителям венгерского народа, проживающим на территории Украины.

«Самой высокой оценки заслуживает опыт лидеров Венгрии, которые выступили против внешнего управления, против того, чтобы политические махинаторы, такие как Сорос, присваивали право единолично решать судьбы целых народов, игнорируя их традиции, интересы и законы, чтобы кто-то считал возможным организовывать геополитический буллинг целых народов за их верность своим традициям и исторической памяти, во имя эфемерного «глобального открытого общества», которое является очередной химерой, скрывающей реальные политические и бизнес-интересы заокеанских манипуляторов, озабоченных только усилением своего влияния», — заявил Медведчук.

В завершение парламентарий в очередной раз заявил — Украине для того, чтобы отстоять свой суверенитет, сначала необходимо освободить страну от внешнего управления.

«Соединенные Штаты и используемая ими «сеть Сороса», осуществляющие внешнее управление, пытаются контролировать все больше сфер жизни нашего государства: не только экономику и политику, но и воспитание наших детей. Украинский народ этого никогда не примет. Мы должны освободить Украину от внешнего управления, отстоять нашу независимость и суверенитет», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисах организации «Общество венгерской культуры Закарпатья», её лидеров, а также связанных с ней фондов. Обыски были проведены на основании решения Запорожского суда в уголовном производстве по обвинению в сепаратизме.

После этого стороны обменялись рядом дипломатических ударов, вплоть до вызова послов, также известно, что министр иностранных дел ВенгрииПетер Сийяртодоложил министрам иностранных дел стран НАТО о ситуации в Закарпатской области Украины.