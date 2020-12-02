Джакарта, , 14:11 — REGNUM Правительство Швеции призывает компании вкладывать средства в сектор здравоохранения Индонезии, особенно в исследования и инновации, сообщает Antara.

Посол Швеции в Индонезии Марина Берг заявила, что стороны разделяют различные принципы, включая важность глобального сотрудничества и многосторонности, особенно в разгар пандемии COVID-19.

«Я действительно призываю шведские компании воспользоваться выдвинутыми в стране инициативами», — заявила Марина Берг.

Посол также заявила о превосходстве Швеции в области исследований, что также может быть одной из возможностей, которыми Индонезия может воспользоваться.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала Европейский союз (ЕС) обеспечить справедливое отношение к пальмовому маслу.

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