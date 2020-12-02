Киев, , 14:10 — REGNUM Сказать, что план Второй мировой войны Гитлер разрабатывал совместно со Сталиным, причём сказать это на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память о жертвах Второй мировой войны, значит продемонстрировать своё интеллектуальное и моральное уродство, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 декабря, комментируя высказывания постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Как сообщалось ранее, Кислица заявил, что поляки и украинцы «были среди первых жертв плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские — с Востока маршировали по территории Польши и Западной Украины» и что «советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — во время отступления в 1941 году».

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« В принципе, в современном мире можно всё. Можно применить силу для того, чтобы выиграть в международном споре, и никто тебя за это не накажет — наоборот, будет с тобой активно сотрудничать. Можно убить государственного деятеля другой страны, и почти никто не скажет, что те, кто сделали это, — международные террористы. Степень безнаказанности у этих террористов возрастает от того, что, закрывая глаза на такое реальное преступление, Запад будет раскручивать шумиху вокруг совершенно не доказанных обвинений в адрес России в попытках (!) отравить Скрипалей и Навального.

Если можно издеваться над принципами своей и чужих политических систем и губить здоровье и сознание людей, чтобы просто укреплять свою власть и увеличивать и без того баснословные капиталы, то что говорить о попытках «просто» переиначить понимание пусть и важного, но уже относительно далёкого исторического сюжета!

Дело, однако, в том, что это историческое событие — Великая Отечественная война, жертва в ней и победа советского народа — суть событие особенное. Так же, как в случае с другими достижениями СССР, его суть и значение неподвластны времени, их невозможно опорочить. На них пытаются вылить грязь, но эта грязь всегда ложится на тех, кто это делает.

С кем вместе германский лидер Адольф Гитлер разрабатывал план Второй мировой войны, хорошо известно: его ближайшими помощниками были союзники по антикоминтерновскому пакту Япония и Италия, а также антикоммунистические, пронацистские силы в США и Великобритании. Советскому Союзу война была не нужна: он успешно и уверенно наращивал темпы социалистических преобразований.

Сказать, что план Второй мировой войны Гитлер разрабатывал совместно с советским лидером Сталиным, причём сказать на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память о жертвах Второй мировой войны, значит лишь продемонстрировать своё интеллектуальное и моральное уродство.