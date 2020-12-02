Москва, , 14:05 — REGNUM Совфед одобрил закон о продлении упрощенного порядка регистрации надвижимости, так называемую «дачную амнистию», передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Законом «дачная амнистия» продлевается еще на пять лет — до 1 марта 2026 года. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок при наличии технического плана и декларации, составленной правообладателем.

Также на пять лет продлевается срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года.

Положения об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках, должны были закончить свое действие 1 марта 2021 года.