Ново-Огарево, Московская область, , 14:03 — REGNUM Таджикистан играет особую роль в сдерживании угроз, которые исходят из сопредельных стран — проникновение наркотиков, террористов, заявил 2 декабря президент России Владимир Путин.

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«Хочу отметить особую роль Таджикистана в сдерживании угроз, которые исходят из сопредельных стран. Имею в виду, конечно, проникновение наркотиков, террористов», — сказал глава государства на саммите ОДКБ.

Путин добавил, что Россия и Таджикистан будут и дальше делать это вместе с использованием «наших возможностей, той военной структуры российской, которая находится на территории Таджикистана».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в агентстве по борьбе с наркотиками Таджикистана заявили, что по итогам 2017−2020 года правоохранительные органы республики выявили и ликвидировали 35 транснациональных организованных преступных групп.

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