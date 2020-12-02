Ереван, , 14:01 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину принадлежит исключительная роль в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 2 декабря на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, проходящем в формате видеоконференции.

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«Хочу особо отметить исключительную роль президента РФ Владимира Путина», — подчеркнул Пашинян.

Армянский премьер отметил, что все 44 дня, пока шли военные действия, он находился с Путиным в постоянном контакте. Лидеры обсуждали, как прекратить кровопролитие и защитить жизни людей. Тесная работа с президентом РФ продолжается и сейчас, идёт поиск пропавших без вести, обмен военнопленными и удерживаемыми лицами и телами погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, Пашинян ранее призвал ускорить процесс обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном.

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