Нур-Султан, , 13:39 — REGNUM В ближайшее время в Казахстане появится завод по производству российской вакцины от коронавируса. Об этом 2 декабря заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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«Я хотел бы выразить признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за содействие в преодолении пандемии», — заявил Токаев.

«В развитие нашей договорённости в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины», — продолжил он.