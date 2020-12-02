Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 2 декабря одобрило корректировку бюджета города на 2020 год во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ко второму чтению были подготовлены шесть поправок, но бюджетно-финансовый комитет (БФК) ЗакСа порекомендовал принять три: губернатора Александра Беглова, единоросса Андрея Васильева и самого БФК.

Так, губернаторская поправка увеличивает расходы города на 9,1 млрд — до 718,7 млрд рублей, доходы — на 29,8 млрд, до 639,7 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на компенсации медикам за работу с COVID-19 — комитет по здравоохранению получит 1,58 млрд рублей на эти цели.

«Город может позволить себе не только сократить бюджетный дефицит на 20,7 млрд рублей, но и выделить дополнительные средства на самые актуальные направления. Прежде всего — на мероприятия Адресной инвестиционной программы, здравоохранение и социальные выплаты гражданам», — сказал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Дополнительные средства получили администрации Курортного, Московского и Петродворцового районов. БФК через поправку направил почти 160 млн рублей больнице им. Боткина из резервного фонда Петербурга на борьбу с COVID-19. Дополнительные средства пойдут на реанимационное и пульмонологическое оборудование, а также на средства индивидуальной защиты для персонала в «красной зоне».

«Все эти месяцы больница находится на самых передовых рубежах борьбы с коронавирусом — спасает наиболее тяжелых больных. Дополнительные средства для нее — это инвестиции в жизнь и здоровье тысяч жителей нашего города. С противодействием распространению инфекции непосредственно связана и поправка депутата Андрея Васильева. Бюджетные средства в размере 9,6 млн рублей перераспределяются на закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы № 14», — заявил Макаров.

По поправке депутата Васильева школы Красносельского района получат 600 тыс. рублей. «Эсер» Александр Егоров просил 11 млн рублей для частных образовательных учреждений Приморского района, но ему было отказано. У «Партии роста» отклонили поправку о дополнительных 400 млн рублей на лекарства.

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