Сеул, , 13:40 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва считает необходимым укрепление стратегических связей с администрацией нового президента США Джозефа Байдена с целью дальнейшего развития двустороннего альянса и продвижения мирного процесса на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства.

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Данное заявление главы МИД Южной Кореи было сделано в ходе совещания с представителями 186 южнокорейских дипломатических миссий за рубежом, состоявшегося 30 декабря.

Кан Гён Хва отметила, что Сеул намерен укреплять сотрудничество с Вашингтоном в сферах торговли, демократии, мира и прав человека, а также подчеркнула необходимость укрепления двустороннего партнёрства в борьбе с коронавирусом и климатическим кризисом.

Между тем, министр иностранных дел Южной Кореи напомнила о важности контактов на высоком уровне с Пекином в целях дальнейшего развития стратегического партнёрства, а также призвала представителей дипмиссий продолжать усилия по улучшению отношений с Японией.