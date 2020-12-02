Санкт-Петербург, 2 декабря 2020, 13:29 — REGNUM В Петербурге введут практику региональных инвестиционных проектов. Депутаты Законодательного собрания поддержали соответствующие законопроекты, передает корреспондент ИА REGNUM.
Инициатором проекта «О региональных инвестиционных проектах» и поправок в закон «О налоговых льготах» стало городское правительство.
Они подразумевают создание реестра региональных инвестпроектов (РИП). При включении в список компания получит право на снижение налога на прибыль до 10%, а налоги на имущество обнулятся.
Для этого будет необходимо вложить от 50 млн до 500 млн рублей в новые производства за три года либо свыше 500 млн рублей за пять лет, причем 90% выручки организации должны получить от новой продукции.
Отчеты о деятельности инвесторов-льготников собираются публиковать регулярно.
Читайте также: В Петербурге внедрят новые льготы для развития промышленности
Читайте ранее в этом сюжете: Инвестиции в основной капитал Петербурга к 2030 году должны вырасти на 70%