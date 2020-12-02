Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM В Петербурге введут практику региональных инвестиционных проектов. Депутаты Законодательного собрания поддержали соответствующие законопроекты, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инициатором проекта «О региональных инвестиционных проектах» и поправок в закон «О налоговых льготах» стало городское правительство.

Они подразумевают создание реестра региональных инвестпроектов (РИП). При включении в список компания получит право на снижение налога на прибыль до 10%, а налоги на имущество обнулятся.

Для этого будет необходимо вложить от 50 млн до 500 млн рублей в новые производства за три года либо свыше 500 млн рублей за пять лет, причем 90% выручки организации должны получить от новой продукции.

Отчеты о деятельности инвесторов-льготников собираются публиковать регулярно.

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