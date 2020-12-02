Ново-Огарево, Московская область, , 13:25 — REGNUM Казахстан достойно проведет парламентские выборы в январе, уверенность в этом выразил российский президент Владимир Путин, выступая 2 декабря на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ — все новости»

"Мы уверены, что Казахстан проведет это событие своего внутриполитического календаря очень достойно», — подчеркнул Путин.

Он пояснил, что говорит о выборах в казахстанский парламент, которые намечены на 10 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 55% населения Казахстана намерены участвовать в голосовании 10 января, это показало социологическое исследование.

Читайте также: Путин заявил об осложнении обстановки на пространстве ОДКБ