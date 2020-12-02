Минск, , 13:16 — REGNUM Белоруссия испытала откровенное вмешательство иностранных сил во внутренние дела страны. Об этом 2 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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«Манипулирование людьми, применение гибридных воздействий и технологий так называемых «цветных революций» стали обычным явлением. Более того, никаких тут «цветных революций» нет, это обычные мятежи», — заявил Лукашенко.

«Именно поэтому Беларусь в 2020 году испытывает на себе откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства. Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противмном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру. Изменить морально-нравственные основы нашего общества», — отметил он.По его словам, сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и стоят гражданский мир и целостность Белоруссии.