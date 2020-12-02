Подгорица, , 13:15 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович примет участие в заседании парламента 2 декабря, на котором назначенный премьер-министром Здравко Кривокапич представит программу и состав нового правительства страны. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте глава парламента Черногории Алекса Бечич.

«Президент Черногории также примет участие в заседании парламента Черногории в части представления программы», — написал Бечич.

Напоминаем, что Кривокапич представит программу и состав нового правительства в парламенте Черногории, и заседание должно начаться в полдень по местному времени.