Москва, , 13:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что народу Белоруссии хватит политической зрелости выстроить внутриполитический диалог и решить вопросы без внешнего давления. Об этом российский лидер заявил 2 декабря на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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"Ситуация, с которой столкнулась Белоруссия, она не могла не вызывать у нас обеспокоенности. Естественно, в любой стране, особенно в ходе выборных баталий, довольно часто возникают конфликты», — сказал глава государства.

Он обратил внимание на политические события в США перед выборами президента. «Беспокоит, действительно, вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее», — сказал Путин.

Он также напомнил о событиях «арабской весны», которые не дали народам Ближнего Востока положительных результатов. «Благими намерениями вымощена дорога в ад», — сказал президент.