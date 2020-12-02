Мапуту, , 13:20 — REGNUM Члены парламента Мозамбика призвали правительство страны выделить больше средств на борьбу с эпидемией СПИДа в течение недели, когда будет отмечаться Всемирный день борьбы со СПИДом. Об этом сообщает BBC Africa

Бюджет, выделяемый на борьбу с эпидемией в Мозамбике, сокращается из года в год, сообщили в парламенте. Он сократился с $2,9 млн в 2015 году до примерно $1,6 млн в 2020 году.

Между тем, в докладе парламентского бюро по борьбе с ВИЧ отметили рост числа заражений. В нем также говорится, что способствующие распространению инфекции факторы включают в себя увеличение мобильности населения, рост числа полигамных браков и распространение профессий дальнобойщиков и золотодобытчиков. В бюро также зафиксировали увеличение числа работников секс-индустрии.

В парламенте предупредили, что сокращение бюджета скажется на борьбе с ВИЧ.

Законодатели заявили, что эпидемия унесла жизни 50 000 человек в стране за последние пять лет. Мозамбик занимает четвертое место в мире по уровню распространения ВИЧ-инфекции. Согласно официальным данным, в Мозамбике насчитывается 2,2 миллионов человек, живущих с ВИЧ.