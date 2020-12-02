Баку, , 13:13 — REGNUM Распоряжение о том, что 10 ноября в Азербайджане будет отмечаться День победы, в связи с окончанием 10 ноября текущего года боевых действий в Нагорном Карабахе, подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев. Данный документ 2 декабря опубликован на сайте лидера республики.

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"Ежегодно торжественно отмечать 10 ноября как День победы в Азербайджанской Республике», — говорится в тексте распоряжения.

Также в нем дается поручение правительству Азербайджана решить вопросы, которые вытекают из данного документа.

Ранее азербайджанское Агентство инноваций сообщило, что на территории Нагорного Карабаха Азербайджаном совместно с Турцией будет создан парк высоких технологий, о чём сторонами подписан соответствующий меморандум.