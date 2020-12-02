Минск, , 13:10 — REGNUM Мировое сообщество оказалось в очередной раз на пороге развязывания гонки вооружений. Об этом 2 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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"Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряется самое опасное явление — а именно военное противостояние между мировыми центрами силы», — заявил Лукашенко.

«Серьёзную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия Соединённых Штатов и НАТО у западных границ ОДКБ. В первую очередь речь идёт о размещении дополнительного американского контингента в Польше и её планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры», — указал он.