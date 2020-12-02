Минск, , 13:08 — REGNUM «Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему», — заявил 2 декабря председатель совмина Белоруссии Роман Головченко, представляя в Национальном собрании программу деятельности правительства до 2025 года.

Говоря о стратегии белорусской пенсионной реформы, глава правительства отметил, что «будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей».

В Белоруссии действует распределительный принцип пенсионной системы. В постсоветской республике на почти 9,5 млн населения приходится 2,5 млн пенсионеров. Уровень занятости, по данным выборочного обследования домашних хозяйств в III квартале 2020 год, а составил 68,1% при 4% безработных. Безработными считаются только официально поставленные на учёт в государственной службе занятости.

Ранее власти Белоруссии повышали пенсионный возраст. Деятельность частных пенсионных фондов ограничена.