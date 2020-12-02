Ново-Огарево, Московская область, , 13:05 — REGNUM Армения была вынуждена принять ряд очень сложных, но необходимых решений по Нагорному Карабаху. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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"Действительно, Армения и армянский народ пережили очень тяжёлый период сейчас в своей истории. И руководство Армении, председатель правительства Армении, премьер-министр вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения», — заявил Путин.

«Должен сказать, что эти решения, конечно, болезненные. Но, ещё раз подчеркну, необходимые. И требовали большого личного мужества премьер-министра. Это очевидная вещь. Каждый из присутствующих на сегодняшнем совещании понимает степень ответственности при принятии решения подобного рода. Он эту ответственность на себя взял. И наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — продолжил он.