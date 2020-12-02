Киев, , 13:04 — REGNUM Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявляет, что видит настроенность депутатов парламента «конструктивно» подходить к бюджетному процессу.

Об этом он сообщил в эфире украинского телевидения.

Разумков заявил, что многие депутаты «политику отложили в ящики» и сейчас ищут бюджетные компромиссы.

«Сейчас нам важно качественно сделать свою работу, проголосовав этот законопроект, и не затягивать этот процесс. Мы точно не настроены на так называемую бюджетную новогоднюю ночь в худших традициях Верховной рады», — добавил спикер.

Он выразил сожаление, что при работе над госбюджетом приходится учитывать серьезный дефицит ресурсов.

«К сожалению, мы не можем быть волшебниками… мы исходим из имеющихся объемов, ресурсов, которые прогнозируются кабинетом министров Украины на следующий год. То есть, мы не можем нарисовать в бюджете исключительно то, что нам бы хотелось», — сказал глава парламента.

ИА REGNUM напоминает, что 27 ноября доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной рады. 5 ноября парламент утвердил проект в первом чтении, после чего окончательную редакцию документа власти Украины согласовывали с МВФ. Предположительно, голосование состоится на пленарной неделя с 15 по 18 декабря.