Ново-Огарево, Московская область, , 12:59 — REGNUM Процесс обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном должен быть ускорен. Об этом 2 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Никол Пашинян Primeminister.am

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"На сегодняшний день мы всё ещё имеем ряд неотложных задач. Во-первых, это вопрос об обмене военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших и выяснении судеб пропавших без вести», — заявил Пашинян.

«Это вопросы, не терпящие отлагательства. Армянская страна готова интенсифицировать свои действия по ускорению этого процесса и повышению его эффективности. При этом необходимо исключить случаи применения насилия к военнопленным и удерживаемым лицам, унижения их достоинства», — указал он.