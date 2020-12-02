Москва, , 13:00 — REGNUM В церемонии открытия новых медицинских центров Минобороны РФ, которые состоятся 2 декабря, примет участие в формате видеосвязи президент России Владимир Путин. Об этом 2 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Также сегодня в режиме видеоконференции Путин примет участие в церемонии открытия в ряде субъектов многофункциональных медицинских центров Минобороны», — заявил пресс-секретарь.

Кроме того, Песков пояснил, что имеется ввиду открытие многофункционального медицинского центра в Астрахани, и центров в Североморске и в Пскове.

Также он добавил, что президенту РФ будет доложено о ходе строительства инфекционного больничного корпуса в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители России получат отечественные вакцины от коронавирусной инфекции в приоритетном порядке.